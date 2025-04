Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

TOP Tuning Werkstatt 2025: sport auto ermittelt die besten Tuner in Deutschland

Stuttgart (ots)

Breitere und größere Räder, ein umfangreiches Aerodynamik-Kit, ein sportlicheres neues Fahrwerk oder mehr Leistung für den Motor - beim Tuning sind Spezialisten gefragt. Welches Zubehör passt zu welchem Auto, welche Lieferanten stehen für Qualität, was ist technisch machbar und nicht zuletzt: Was ist erlaubt?

"Es ist Vertrauenssache, sein Auto verschönern oder verbessern zu lassen, und gerade im Tuning-Bereich gibt es auch immer schwarze Schafe, die viel mehr versprechen, als am Ende gehalten wird", sagt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von sport auto. Das Fachmagazin hat nun die 324 besten Tuning-Werkstätten mit einer aufwendigen Untersuchung in Kooperation mit dem QuantiQuest Institut ermittelt. Sie alle erfüllen die strengen Kriterien, die sie für den Titel TOP Tuning Werkstatt 2025 qualifizieren. Die Liste findet sich in der aktuellen Ausgabe von sport auto, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper). Zudem lässt sich die Übersicht auch unter auto-motor-und-sport.de/tunersuche einsehen.

Für die Recherche der Gesamtliste der Tuning-Werkstatt-Betriebe wurden Unternehmensdatenbanken und Internetverzeichnisse durchsucht und so insgesamt rund 2000 Betriebe gefunden. Die Auswahl der besten basiert auf einer KI-gestützten Analyse von rund 155.000 Kundenurteilen wichtiger Online-Portale sowie einer breiten Umfrage unter den Betreibern der Tuning-Werkstätten. Die Teilnahme an der Online-Umfrage war keine Pflicht für die Betriebe, stellte aber sicher, dass alle relevanten Informationen vorlagen und erhöhte damit die Chance auf eine Auszeichnung.

"Mit unserer Übersicht können die Leser und Nutzer nun auf einen Blick erkennen, wer gute Arbeit lieferte und seine Kunden überzeugen konnte", sagt Michael Pfeiffer. "Wir bieten ihnen damit eine wichtige Orientierung, um die für sie richtige Tuning-Werkstatt zu finden.

