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Die Rote Karte sitzt immer lockerer

Straubing (ots)

Wenn man aus den Stichwahlen Schlüsse ziehen will, so sind es vor allem zwei: Erstens gilt der Amtsbonus nichts mehr. Eindrucksvoll wurde in München die "Weiter so"-Parole des SPD-Verteidigers "München.Reiter.Passt" in die Tonne getreten. Zweitens greift die Unzufriedenheit immer mehr um sich. Die Bürger zufrieden zu stellen, wird immer schwieriger. Es denen da oben mal zu zeigen, ist eine häufige Motivation, die auch bei dieser Wahl den Stift geführt hat.

Das Problem: Je begrenzter die Handlungsmöglichkeiten der Kommunalpolitiker sind, desto höher steigen die Erwartungen der Bürger an sie. Diese Entwicklung ist verhängnisvoll und eine Warnung an alle, die jetzt neu im Chefsessel Platz nehmen.Die Rote Karte sitzt beim Wähler immer lockerer.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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