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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Verpuffung in einem Labor

Kiel (ots)

Der Hilfeleistungseinsatz mit Gefahrgut am Otto-Hahn-Platz in Kiel - Ravensberg ist beendet.

Auslöser des Einsatzes auf dem Gelände der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, war die Verpuffung eines Palladium-Kohlenstoff-Schwefelgemisch in einem Abluftgerät. Die Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Bereich unter entsprechender Schutzausrüstung und sicherten den betroffenen Stoff. Weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr wurden durchgeführt.

Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte:

   - Löschzug der Hauptfeuerwache
   - Ergänzungsfahrzeuge der Nordfeuerwache
   - Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen
   - Rettungsdienst
   - Löschzug Gefahrgut

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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