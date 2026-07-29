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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzfolgemeldung | Verpuffung in einem Labor

Kiel (ots)

Der Hilfeleistungseinsatz mit Gefahrgut am Otto-Hahn-Platz in Kiel - Ravensberg dauert weiter an.

Auf dem Gelände der Christian-Albrechts-Universität ist es in einem Labor zu einer unvorhersehbaren Verpuffung gekommen. Es handelt sich um ein Palladium-Kohlenstoff-Schwefelgemisch, welches in einem Abluftgerät schlagartig verpuffte. Die Maßnahmen zur Sicherung des Stoffes sind eingeleitet.

Eine gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung besteht nicht. Aktuell befinden sich 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Weitere Informationen werden in einer Folge- oder Abschlussmeldung veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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