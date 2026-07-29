FW-Kiel: Einsatzfolgemeldung | Verpuffung in einem Labor
Kiel (ots)
Der Hilfeleistungseinsatz mit Gefahrgut am Otto-Hahn-Platz in Kiel - Ravensberg dauert weiter an.
Auf dem Gelände der Christian-Albrechts-Universität ist es in einem Labor zu einer unvorhersehbaren Verpuffung gekommen. Es handelt sich um ein Palladium-Kohlenstoff-Schwefelgemisch, welches in einem Abluftgerät schlagartig verpuffte. Die Maßnahmen zur Sicherung des Stoffes sind eingeleitet.
Eine gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung besteht nicht. Aktuell befinden sich 40 Einsatzkräfte vor Ort.
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