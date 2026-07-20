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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Mehrere Gartenlauben brennen in Kiel-Gaarden

Kiel (ots)

Heute wurde die Feuerwehr Kiel in den frühen Abendstunden zu einer starken Rauchentwicklung in einem Gartengelände in Kiel-Gaarden gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten aus ungeklärter Ursache mehrere Gartenlauben. Die Brandbekämpfung wurde unverzüglich eingeleitet und die Feuer konnten schnell gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Ostwache, der Hauptwache, der Nordwache, der Freiwilligen Feuerwehr Wellsee und des Rettungsdienstes. Die Ostwache wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rönne und Moorsee für die Einsatzdauer nachbesetzt.

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Feuerwehr Kiel
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Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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