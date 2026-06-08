Feuerwehr Schwelm

FW-EN: 150 Jahre Feuerwehr Schwelm: Tag der Feuerwehr lädt zum Mitfeiern ein

Schwelm (ots)

Seit 150 Jahren steht die Feuerwehr Schwelm für Einsatzbereitschaft, Sicherheit und ehrenamtliches Engagement. Dieses besondere Jubiläum möchte die Feuerwehr gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern feiern und lädt daher am Samstag, 13. Juni 2026, ab 13 Uhr zum "Tag der Feuerwehr" auf den Märkischen Platz ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Vorführungen, moderner Feuerwehrtechnik, Musik und zahlreichen Möglichkeiten, die Feuerwehr hautnah zu erleben.

Was 1876 begann, ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Lebens in Schwelm. Der "Tag der Feuerwehr" bietet die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehrarbeit zu werfen und die Menschen kennenzulernen, die sich rund um die Uhr für die Sicherheit der Stadt einsetzen.

Zu den Höhepunkten des Nachmittags zählen die stündlichen Show-Übungen der Jugendfeuerwehr und der Löschzüge. In realitätsnahen Vorführungen zeigen die Einsatzkräfte ihr Können bei technischen Hilfeleistungen, Brand- und Rettungseinsätzen. Dabei wird deutlich, wie vielseitig, anspruchsvoll und technisch modern Feuerwehrarbeit heute ist.

Ein weiteres Highlight ist die große Fahrzeug- und Technikausstellung. Von Einsatzfahrzeugen bis hin zu spezieller Ausrüstung können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Gerätschaften aus nächster Nähe entdecken. Feuerwehrangehörige aus Haupt- und Ehrenamt stehen dabei für Fragen, Gespräche und Einblicke in ihren Einsatzalltag zur Verfügung.

Auch für Kinder und Jugendliche wird viel geboten. Die Jugendfeuerwehr stellt ihre Arbeit vor und lädt junge Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen und Ausprobieren ein. So können Interessierte spielerisch erste Erfahrungen mit der Feuerwehr sammeln und mehr über die Nachwuchsarbeit erfahren.

Ein besonderer Moment des Jubiläumstages findet direkt zu Beginn der Veranstaltung statt: Um 13 Uhr übergibt Bürgermeister Stephan Langhard offiziell den neuen Kommandowagen der Feuerwehr Schwelm. Mit dem Fahrzeug wird die technische Ausstattung der Feuerwehr weiter gestärkt und an die Anforderungen moderner Einsatzlagen angepasst.

Für den musikalischen Rahmen sorgt ab etwa 18 Uhr die Big Band der Feuerwehr Schwelm. Darüber hinaus ist während der gesamten Veranstaltung für Speisen und Getränke gesorgt.

Die Feuerwehr Schwelm freut sich darauf, gemeinsam mit Familien, Freunden, Gästen und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf 150 Jahre Geschichte zurückzublicken, aktuelle Feuerwehrarbeit erlebbar zu machen und dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern.

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