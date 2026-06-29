Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Samstag (27.06.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Eichleitnerstraße. Eine 67-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Eichleitnerstraße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 67-Jährige auf die Gegenspur und kollidierte hier mit einem Kraftomnibus einer 56-Jährigen, welcher auf der Eichleitnerstraße stadtauswärts fuhr. Sowohl die 67-Jährige, als auch die 56-Jährige erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die 67-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Beide Frauen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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