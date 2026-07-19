PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im leerstehenden Gebäude

Kiel (ots)

Gegen 14:00 Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung im Bereich der Segeberger Landstraße im Stadtteil Kiel Wellsee.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die Lage bestätigen und die genaue Einsatzstelle lokalisieren. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein leerstehendes Gebäude in Vollbrand. Durch die Lage des Gebäudes in einem kleinen Waldstück gestaltete sich die Zuwegung schwierig. Sofort wurden Maßnahmen zur Brandbekämpfung mit vier Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel und der Freiwilligen Feuerwehr Wellsee im Einsatz. Gegen 16:40 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 14:53

    FW-Kiel: Traditionssegler droht zu sinken

    Kiel (ots) - Gegen 10:30 Uhr wurde die Integrierte Regionalleitstelle Mitte über ein sinkenden Traditionssegler im Bereich Schusterkrug auf dem ehemaligen Gelände des MFG 5 informiert. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte bestätigten die Lage und begannen umgehend Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Um eine Ausbreitung von Öl und Kraftstoff zu verhindern wurden Ölsperren ausgelegt. Zeitgleich wurde entsprechendes ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 11:29

    FW-Kiel: Brennen zwei Lauben in Kleingartengelände

    Kiel (ots) - Heute gegen 10:00 Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer in der Integrierten Leitstelle Mitte über Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung in einer Kleingartenanlage am Kollhorster Weg in Kiel-Hasseldieksdamm. Die sofort alarmierten Kräfte der Feuerwehr fanden zwei Gartenlauben vor, die in voller Ausdehnung brannten. Das Feuer drohte bereits auf eine dritte Laube überzugreifen. Durch einen massiven ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 23:56

    FW-Kiel: Feuer auf Segelboot

    Kiel (ots) - Montag Abend gegen 23:00 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer auf einem Segelboot gerufen. Das Boot lag festgemacht im Sporthafen Stickenhörn. Da zunächst unklar war, in welchem Ausmaß das Boot brennt, wurde neben Kräften der Nord- und Hauptwache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee auch das Hilfeleistungslöschboot der Feuerwehr Kiel mit alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang schwarzer Rauch aus der Kabine des offenbar unbewohnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren