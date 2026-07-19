Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im leerstehenden Gebäude

Kiel (ots)

Gegen 14:00 Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung im Bereich der Segeberger Landstraße im Stadtteil Kiel Wellsee.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die Lage bestätigen und die genaue Einsatzstelle lokalisieren. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein leerstehendes Gebäude in Vollbrand. Durch die Lage des Gebäudes in einem kleinen Waldstück gestaltete sich die Zuwegung schwierig. Sofort wurden Maßnahmen zur Brandbekämpfung mit vier Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel und der Freiwilligen Feuerwehr Wellsee im Einsatz. Gegen 16:40 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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