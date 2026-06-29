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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer auf Segelboot

Kiel (ots)

Montag Abend gegen 23:00 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer auf einem Segelboot gerufen. Das Boot lag festgemacht im Sporthafen Stickenhörn. Da zunächst unklar war, in welchem Ausmaß das Boot brennt, wurde neben Kräften der Nord- und Hauptwache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee auch das Hilfeleistungslöschboot der Feuerwehr Kiel mit alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang schwarzer Rauch aus der Kabine des offenbar unbewohnten Bootes. Ein Trupp ging mit Atemschutzgeräten und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung auf das Boot. Dort brannten Teile der Inneneinrichtung, das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Der Einsatz dauerte eine Stunde.

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Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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