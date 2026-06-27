Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck und Grableuchten

Wirscheid/Sessenbach (ots)

Im Zeitraum vom 24.06.2026 bis 27.06.2026 kam es auf dem Friedhof von Wirscheid/Sessenbach durch bislang unbekannte Täter zum Diebstahl von mehreren Grableuchten und Grabschmuck und damit in Zusammenhang stehend zu Sachbeschädigungen an den Gräbern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine entsprechende Strafanzeige wurden durch hiesige Dienststelle aufgenommen.

Geschädigte Personen und Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch auf der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen zu melden.

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