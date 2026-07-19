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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Traditionssegler droht zu sinken

Kiel (ots)

Gegen 10:30 Uhr wurde die Integrierte Regionalleitstelle Mitte über ein sinkenden Traditionssegler im Bereich Schusterkrug auf dem ehemaligen Gelände des MFG 5 informiert.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte bestätigten die Lage und begannen umgehend Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Um eine Ausbreitung von Öl und Kraftstoff zu verhindern wurden Ölsperren ausgelegt. Zeitgleich wurde entsprechendes Material eingesetzt um das Öl aufzunehmen. Die örtlichen Gegebenheiten erschwerten die Zugänglichkeit zum Havaristen. Die Maßnahmen wurden wasserseitig durch das Hilfeleistungslöschboot unterstützt.

Alle Maßnahmen wurden mit der Wasserschutzpolizei und dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schleswig-Holstein (LKN) abgestimmt.

Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel und der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee im Einsatz. Gegen 14:30 Uhr wurde die Einsatzstelle an das LKN und das Technische Hilfswerk für weitere Maßnahmen übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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Feuerwehr Kiel
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Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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