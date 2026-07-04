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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brennen zwei Lauben in Kleingartengelände

Kiel (ots)

Heute gegen 10:00 Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer in der Integrierten Leitstelle Mitte über Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung in einer Kleingartenanlage am Kollhorster Weg in Kiel-Hasseldieksdamm. Die sofort alarmierten Kräfte der Feuerwehr fanden zwei Gartenlauben vor, die in voller Ausdehnung brannten. Das Feuer drohte bereits auf eine dritte Laube überzugreifen. Durch einen massiven Löschangriff konnte das Übergreifen verhindert werden. Die beiden betroffenen Lauben brannten vollständig nieder. Mehrere Gasflaschen mussten im Verlauf des Einsatzes gesichert und gekühlt werden. Nach knapp 45 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten noch längere Zeit an. Die entstandene Rauchentwicklung beeinträchtigte zeitweilig den fließenden Verkehr auf der angrenzenden Bundesstraße 76, sodass die Autofahrer über Radio aufgefordert wurden, dort die Geschwindigkeit anzupassen. Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Russee.

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Feuerwehr Kiel
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Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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