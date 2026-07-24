Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wohnwagen in Vollbrand - Feuer greift auf Gebäude über

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Kiel (ots)

Gegen 20:00 Uhr meldeten eine Vielzahl von Anrufern der Integrierten Regionalleitstelle Mitte einen brennenden Wohnwagen im Eichkamp im Kieler Stadtteil Schreventeich.

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte im Dachbereich auf ein anliegendes Gebäude überzugreifen. Umgehend wurden zwei Trupps zur Brandbekämpfung eingesetzt und die Drehleiter in Stellung gebracht, wodurch eine weitere Brandausbereitung verhindert werden konnte. Durch das Feuer wurde eine auf dem Dach befindliche Photovoltaik-Anlage beschädigt. Diese wurde im einsatzverlauf vom Stromnetz getrennt. Für die Nachlöscharbeiten war es Notwendig Teile der Fassade und des Daches aufzunehmen um Glutnester zu löschen.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Russee im Einsatz. Gegen 22:00 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr beendet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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