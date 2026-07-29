Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Hilfeleistungseinsatz mit Gefahrgut am Otto-Hahn-Platz in Kiel - Stadtteil Ravensberg

Mögliche Warnmeldungen werden über die WarnApp NINA veröffentlicht.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

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