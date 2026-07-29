FW-Kiel: Einsatzerstmeldung
Kiel (ots)
Aktuell befinden wir uns in einem Hilfeleistungseinsatz mit Gefahrgut am Otto-Hahn-Platz in Kiel - Stadtteil Ravensberg
Mögliche Warnmeldungen werden über die WarnApp NINA veröffentlicht.
Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.
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Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
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