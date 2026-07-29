Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewalttat in Kahla - Mehrere Verletzte, Polizeibeamter angegriffen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag (28. Juli 2026) kam es im Bereich der Schulstraße/Rollestraße in Kahla zu einem gewalttätigen Vorfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein 42-jähriger Mann aus Kahla, der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden haben soll, im öffentlichen Verkehrsraum unvermittelt zwei Frauen auf Fahrrädern an. Während eine 64-Jährige leichte Verletzungen erlitt, wurde eine weitere 64-jährige Frau schwer verletzt. Sie erlitt einen Jochbeinbruch, eine Mittelgesichtsfraktur sowie nach der Erstdiagnostik eine mögliche Gehirnblutung. Zudem besteht der Verdacht auf eine erhebliche und möglicherweise dauerhafte Beeinträchtigung des Sehvermögens auf dem rechten Auge.

Im weiteren Verlauf beschädigte der Tatverdächtige die Scheibe eines geparkten Pkw. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand und biss einen Polizeibeamten in den Oberschenkel.

Nachdem der Mann gefesselt worden war, beschädigte er zudem ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 42-Jährige in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht. Die Unterbringung wurde richterlich angeordnet.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.

Bis dato nicht erfasste Zeugen zur Tat sollen sich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0189776/2026 bei der Polizei melden.

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