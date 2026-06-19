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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgängerin auf Parkplatz in Bad Nenndorf leicht verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Auf einem Parkplatz an der Straße Piepmühle in Bad Nenndorf ist am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 95-jährige Pkw-Fahrerin gegen 16:30 Uhr, mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie offenbar eine hinter dem Fahrzeug stehende Fußgängerin.

Die Frau wurde kurzfristig zwischen dem ausparkenden Pkw und einem weiteren geparkten Fahrzeug eingeklemmt. Hierbei erlitt sie Hämatome am Oberschenkel sowie am Oberarm.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Die Anzeigenerstattung erfolgte im Nachgang. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Die Verletzte musste nicht stationär behandelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere auf Parkplätzen aufgrund des Fußgängerverkehrs besondere Aufmerksamkeit beim Rangieren und Ausparken erforderlich ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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