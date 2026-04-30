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Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg - Technische Hilfeleistung mit fünf Verletzten nach Verkehrsunfall

Hamburg (ots)

Hamburg Billstedt, Schiffbeker Weg, 30.04.2026, 15:19 Uhr

Am Nachmittag des 30.April 2026 wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 ein Unfall auf dem Schiffbeker Weg, Höhe Steinfeldstraße gemeldet. Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sollten Personen eingeklemmt sein. Vor Ort konnten die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte keine eingeklemmten Personen feststellen, jedoch wurden durch den Unfall insgesamt fünf Personen verletzt. Rettungskräfte und Notärzte stellten in einer Sichtung lebensgefährliche Verletzungen bei einem Kind fest, welches im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus geflogen wurde. Eine erwachsene Person wurde schwer, ein weiteres Kind und zwei mit ihrem Fahrzeug am Unfall beteiligte Polizisten leicht verletzt. Nachdem alle Patientinnen und Patienten in Krankenhäuser transportiert waren, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Maßnahmen beenden und die Einsatzstelle an die Polizei Hamburg übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Insgesamt war die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Hamburg mit rund 40 Einsatzkräften etwa eine Stunde im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Steffen Malz
Telefon: +49 40 42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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