Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher
Offenburg (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 7. Juni im Bahnhof Offenburg einen gestohlenen E-Scooter sichergestellt. Diesen führte ein 42-Jähriger mit sich. Bei einer Überprüfung der Fahrzeugnummer stellte sich heraus, dass der E-Scooter im Mai 2026 entwendet wurde. Den serbischen Staatsangehörigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.
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