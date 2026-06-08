BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 7. Juni bei der Kontrolle eines Fernreisezuges im Bahnhof Kehl einen 43-Jährigen festgenommen. Gegen den syrischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Betruges. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 18 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

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