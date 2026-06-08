BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (04.06.26) bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den malischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

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