BPOLI-OG: Festnahme im Fernverkehrszug

Baden-Baden (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 5. Juni im Bahnhof Baden-Baden einen 57-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 20 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

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