Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernverkehrszug
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 7. Juni bei der Kontrolle eines Fernreisezuges im Bahnhof Kehl einen 43-Jährigen festgenommen. Gegen den syrischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Betruges. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 18 Tage ins Gefängnis.
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