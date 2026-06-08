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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernverkehrszug

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 7. Juni bei der Kontrolle eines Fernreisezuges im Bahnhof Kehl einen 43-Jährigen festgenommen. Gegen den syrischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Betruges. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 18 Tage ins Gefängnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.06.2026 – 10:00

    BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof

    Baden-Baden (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 5. Juni im Bahnhof Baden-Baden einen 57-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 20 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

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  • 05.06.2026 – 16:23

    BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (04.06.26) bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den malischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

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