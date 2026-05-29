Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Gebäudebrand mit Menschenrettung Eine Person verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Speyer (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.05.2026, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Großen Sämergasse alarmiert. Auf dem Dach eines benachbarten Hauses sitzend rief eine Frau um Hilfe. Sie wurde über die Drehleiter gerettet, vom Rettungsdienst versorgt und später mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Mehrere Atemschutztrupps gingen im weiteren Verlauf im Innenangriff vor. Schwerpunkt war das erste Obergeschoss, in dem mehrere Räume betroffen waren.

Während der Brand schnell unter Kontrolle war, zogen sich die Nachlöscharbeiten noch einige Zeit hin.

Das Haus ist komplett unbewohnbar, weil sich unter anderem der dichte Rauch durch die offene Bauweise über alle Geschosse verteilen konnte.

Feuerwehr und Schnelleinsatzgruppe Sanität waren mit 21 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz, außerdem die Stadtwerke und auch das THW, von dem mehrere durch die Flammen geplatzte Fensterscheiben verschlossen wurden.

Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. PE

Original-Content von: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer, übermittelt durch news aktuell