Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Brand in ehemaliger Gaststätte in der Kutschergasse - drei Personen unverletzt gerettet.

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Speyer (ots)

In der Nacht zum 11.05.2026 kam es in der Speyerer Kutschergasse zu einem Brand in einer ehemaligen Gaststätte im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich noch Personen in den darüberliegenden Wohnungen im 1. Obergeschoss und im Dachgeschoss. Drei Menschen wurden durch die Einsatzkräfte, zum Teil unter Verwendung von Fluchthauben, ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst sowie der Schnelleinsatzgruppe Sanität übergeben. Eine medizinische Untersuchung ergab, dass alle Betroffenen unverletzt geblieben sind.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz im Erdgeschoss zur Brandbekämpfung ein und führte parallel Belüftungsmaßnahmen in den Obergeschossen durch, um Treppenraum und Wohnungen rauchfrei zu halten.

Ein angrenzendes Nachbargebäude, dessen gekippte Fenster zu einer Rauchausbreitung geführt hatten, wurde vorsorglich kontrolliert. Dort waren alle Bewohner wohlauf.

Der zunächst recht intensive Brand war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von der zuerst eingetroffenen Polizei mit Feuerlöschern in Schach gehalten worden und konnte im weiteren Verlauf von einem Trupp im Innenangriff vollständig gelöscht werden. Der Sachschaden blieb auf den Bereich der ehemaligen Gaststätte beschränkt.

Die Wohnungen konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen weiter genutzt werden.

Neben Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Schnelleinsatzgruppe Sanität waren auch die Stadtwerke Speyer an der Einsatzstelle.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

BKS/TT

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