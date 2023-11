Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Kehl (ots)

Gestern Abend kam es am Bahnhof in Kehl zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Zunächst wurde ein 38-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Kehl einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Der Mann wies sich in der Kontrolle mit einer gültigen Aufenthaltsgestattung aus. Da der Mann angab, Betäubungsmittel dabei zu haben, wurde er zur Dienststelle gebracht. Bei der anschließenden Durchsuchung schlug der Mann zweimal mit der Faust in Richtung der eingesetzten Beamten. Die Schläge konnten abgewehrt werden. Der Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. In seiner Bauchtasche wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, dieses wurde sichergestellt. Er muss nun mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

