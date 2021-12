Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter in Auslieferungshaft

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich hat eine gemeinsame deutsch-französische Streife am Samstagabend in Kehl einen international gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen französischen Staatsangehörigen lag aufgrund Entziehung Minderjähriger ein internationaler Haftbefehl der kanadischen Behörden vor. Nach Erlass der Festhalteverfügung am zuständigen Amtsgericht wurde der gesuchte 46- jährige Straftäter ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Kanada wartet.

