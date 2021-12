Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht auf Donnerstag einen syrischen Staatsangehörigen verhaftet. Gegen den 25-Jährigen, der am Bahnhof in Offenburg angetroffen und polizeilich kontrolliert wurde, bestand ein Vorführhaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, da er der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. Er wurde gestern Vormittag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend in das Gefängnis gebracht.

