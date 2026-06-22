PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ladendiebstahl im Hauptbahnhof Halle (Saale) endet für 25-Jährigen mit Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 20. Juni 2026, informierte die DB-Sicherheit um 20:00 Uhr die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl in einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle (Saale). Umgehend begaben sich Einsatzkräfte zum Tatort. Vor Ort stellten die Bundespolizisten fest, dass der 25-jährige Tatverdächtige bereits in den Nachmittagsstunden im selben Geschäft Getränkedosen entwendet hatte. In dem jüngst gemeldeten Fall des Diebstahls wird dem Mann die Entwendung von Lebensmitteln vorgeworfen. Folglich wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren jeweils wegen Diebstahls geringwertiger Sachen eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die Personalien festgestellt und im Informationssystem der Polizei überprüft. Dabei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel zum Vorschein. Demnach verurteilte das Amtsgericht Melsungen den Deutschen im Mai 2025 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 30 Tagen. Weder zahlte der Gesuchte den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Mai dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Es erfolgte seine Mitnahme in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Der Verurteilte konnte den haftabwendenden Betrag nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort trat er seine noch ausstehende 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe an. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls. Die Ermittlungen wegen der beiden Diebstähle dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 24-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl gesucht

    Halle (Saale) (ots) - Am Freitag, den 19. Juni 2026 informierte die DB Sicherheit um 03:15 Uhr die Bundespolizei über eine weibliche Person im Hauptbahnhof Halle (Saale), welche Hilfe benötigte. Eine verständigte Streife begab sich unverzüglich zu ihr. Im Rahmen der Sachverhaltsschilderung wurden die Personalien der jungen Frau festgestellt und im Informationssystem der Polizei überprüft. Dabei kam ein ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei stellt zwei Jugendliche nach Graffiti-Schmierereien

    Magdeburg (ots) - Am Donnerstagabend, den 18. Juni 2026, erhielt die Bundespolizei um 20:25 Uhr den Hinweis, dass zwei Personen im Personentunnel des Bahnhofs Magdeburg-Sudenburg Graffiti sprühen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Stadtgebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zum Erfolg. Dank eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren