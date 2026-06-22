Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ladendiebstahl im Hauptbahnhof Halle (Saale) endet für 25-Jährigen mit Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 20. Juni 2026, informierte die DB-Sicherheit um 20:00 Uhr die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl in einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle (Saale). Umgehend begaben sich Einsatzkräfte zum Tatort. Vor Ort stellten die Bundespolizisten fest, dass der 25-jährige Tatverdächtige bereits in den Nachmittagsstunden im selben Geschäft Getränkedosen entwendet hatte. In dem jüngst gemeldeten Fall des Diebstahls wird dem Mann die Entwendung von Lebensmitteln vorgeworfen. Folglich wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren jeweils wegen Diebstahls geringwertiger Sachen eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die Personalien festgestellt und im Informationssystem der Polizei überprüft. Dabei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel zum Vorschein. Demnach verurteilte das Amtsgericht Melsungen den Deutschen im Mai 2025 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 30 Tagen. Weder zahlte der Gesuchte den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Mai dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Es erfolgte seine Mitnahme in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Der Verurteilte konnte den haftabwendenden Betrag nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort trat er seine noch ausstehende 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe an. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls. Die Ermittlungen wegen der beiden Diebstähle dauern an.

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