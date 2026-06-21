Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 19. Juni 2026 informierte die DB Sicherheit um 03:15 Uhr die Bundespolizei über eine weibliche Person im Hauptbahnhof Halle (Saale), welche Hilfe benötigte. Eine verständigte Streife begab sich unverzüglich zu ihr. Im Rahmen der Sachverhaltsschilderung wurden die Personalien der jungen Frau festgestellt und im Informationssystem der Polizei überprüft. Dabei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) zum Vorschein. Es erfolgte ihre Mitnahme in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Demnach verurteilte das Amtsgericht Halle (Saale) im August des vergangenen Jahres die tschechische Staatsangehörige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 300 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 20 Tagen Haft. Weder zahlte die 24-Jährige den auferlegten Geldbetrag, noch stellte sie sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Juni dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Die Gesuchte konnte die geforderten 300 Euro nicht aufbringen und gab den Beamten gegenüber ferner an, Drogen konsumiert zu haben. Ein verständigter Rettungswagen war kurze Zeit später vor Ort. Nach medizinischer Begutachtung konnte keinerlei Notwendigkeit einer weiteren ärztlichen Betreuung festgestellt werden. Die Frau war gewahrsamsfähig und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen durch eine Streife der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der sie ihre 10-tägige Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

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