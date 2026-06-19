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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 52-Jähriger sucht sein Handy - Staatsanwaltschaften suchen ihn - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 18. Juni 2026 um 01:12 Uhr erschien ein Mann im Bundespolizeirevier Halle (Saale) und bat um Hilfe, da er sein Handy im Zug von Magdeburg nach Halle (Saale) vergessen hatte. Die Nachfrage bezüglich des Handys verlief erfolglos. Der standardmäßige Abgleich seiner ermittelten Personaldaten mit dem Fahndungsbestand der Polizei brachte jedoch gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle zum Vorschein. Bereits im März 2021 verurteilte das Amtsgericht Bayreuth den Deutschen wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe sechs Monaten Haft. Da er diese bisher nicht angetreten hat und unbekannten Aufenthaltes war, erließ die Staatsanwaltschaft Bayreuth im März dieses Jahres den Haftbefehl. Der Zweite folgte kurze Zeit später. Grundlage dafür war seine rechtskräftige Verurteilung, durch das Landgericht Berlin, wegen Betrug in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit Urkundenfälschung. Das Strafmaß umfasste hierbei eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten, abzüglich der 41 Tage, die der Mann bereits in Untersuchungshaft verbracht hatte. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der 52-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine rund 19 Monate Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibenden Behörden über die Vollstreckung der Haftbefehle und den Verbleib des Festgenommenen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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