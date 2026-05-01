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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verdacht des Spendenbetrugs

Rockenhausen / Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagmittag, den 30.04.2026, kam es in mehreren Ortschaften des Donnersbergkreises zu betrügerischen Spendensammlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprachen drei tatverdächtige Personen gezielt Kunden auf Supermarktparkplätzen in Rockenhausen und Alsenz an. Unter dem Vorwand, Unterschriften und Spendengelder für vermeintlich wohltätige Zwecke zu sammeln, baten die Täter Passanten um finanzielle Unterstützung. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die drei Verdächtigen durch Beamte der Polizeiinspektion Rockenhausen gestoppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter auch in anderen Ortschaften unter dem gleichen Vorwand aktiv waren. Die Polizei sucht weitere Zeugen bzw. weitere Geschädigten in gleichgelagerten Fällen. Diese sollen sich mit der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 369-14699 oder per E-Mail an pirockenhausen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |Mo

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 / 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
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Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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