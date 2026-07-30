Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Morgen gegen 3:30 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Beim Abgleich seiner Daten mit dem Fahndungsbestand wurde bekannt, dass der 64-Jährige seit Januar 2026 durch die bayrische Justiz zur Festnahme ausgeschrieben ist.

Der Grieche wurde wegen einer Beleidigung rechtskräftig verurteilt. Die gegen ihn verhangene Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro hat er bisher nicht beglichen.

Den geforderten Geldbetrag konnte der Gesuchte auch heute Morgen nicht aufbringen. Er wurde vor Ort durch Bundespolizisten verhaftet und zur ersatzweisen Vollstreckung in den Justizvollzug nach Tonna gebracht, wo er nun seine 20-tägige Freiheitsstrafe verbüßen muss.

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