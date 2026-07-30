Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei verhaftet Gesuchten am Hauptbahnhof

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Das Personal eines Geschäftes im Erfurter Hauptbahnhof informierte am Mittwochvormittag die Bundespolizei über einen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin konnte den Mann beschreiben, der mehrere Kleinstartikel entwendet haben soll.

Eine Streife konnte den Tatverdächtigen direkt vor dem Hauptbahnhof ausfindig machen. Das Stehlgut im Wert von etwa 20 Euro haben die Beamten bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Bei der Überprüfung des 63-Jährigen wurde bekannt, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen, zum einen wegen Körperverletzung und zum anderen wegen Diebstahls. Der Deutsche wurde nicht nur angezeigt, sondern auch verhaftet. Bundespolizisten brachten ihn in den Justizvollzug nach Tonna, wo er nun 50 Tage Freiheitsstrafe verbüßen muss.

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