Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Radfahrer verwechselt Bahnsteig mit Rennstrecke

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Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

E-Bike und Bahnsteig sind keine gute Kombination.

Gestern Vormittag befuhr ein Mann mit seinem elektronisch unterstützten Fahrrad einen Bahnsteig im Bahnhof Meiningen. Selbst vor einer Streife der Bundespolizei machte er keinen Halt und touchierte während seiner Fahrt einen Beamten.

Der Halteaufforderung der Bundespolizisten kam der Radler nur verzögert nach. Der 49-Jährige wurde zu seinem Fehlverhalten belehrt. Gegen den Deutschen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rücksichtnahme ist im öffentlichen Raum das A und O, insbesondere wenn man diesen mit anderen Personen teilt. Radfahren im Bahnhof ist indes auch durch die Hausordnung der DB AG untersagt. Im Bahnhof gilt: "Wer sein Rad liebt, der schiebt!"

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