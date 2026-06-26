Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Kinder durch mutmaßlich ausgelöste Pfefferpistole leicht verletzt; Zeugensuche nach Unfallflucht; und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Kinder durch mutmaßlich ausgelöste Pfefferpistole leicht verletzt - Erlensee

(fg) In Rückingen in der Kastellstraße zogen sich am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr, zwei Kinder leichte Verletzungen zu, weshalb sie in einem Rettungswagen behandelt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Kinder gemeinsam im Freien und fanden eine Pfefferpistole auf; wo diese genau lag, steht bislang nicht zweifelsfrei fest. Sie soll sich, so die Angaben der Kinder, in einem nahegelegenen Sandkasten befunden haben. Beim Hantieren sei es zu einer Auslösung gekommen, woraufhin die Kinder über Schmerzen klagten. Nach der Versorgung im Rettungswagen wurden die Kinder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Woher die aufgefundene Pfefferpistole stammt, ist nicht bekannt. Die eingesetzte Streife stellte diese sicher. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise auch Hinweise auf die Herkunft der Pfefferpistole geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht - Langenselbold

(fg) Zwischen 7.15 Uhr und 8.40 Uhr ereignete sich am Donnerstagmorgen in der Johann-Strauß-Allee im Bereich der 10er-Hausnummern eine Verkehrsunfallflucht, wobei ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Bei der Ansicht des beschädigten Fords, der nun unter anderem Kratzer im Bereich der Motorhaube aufweist, ergab sich der Verdacht, dass ein Fahrrad den Wagen beschädigt haben könnte. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

3. Dieb stieg über geöffnetes Fenster ein: Hinweise erbeten! - Linsengericht

(cb) Über ein zum Lüften geöffnetes Fenster stieg ein bis dato Unbekannter am Donnerstagmorgen in eine Wohnung in der Talstraße (10er-Hausnummern) ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangte der Langfinger gegen 9.10 Uhr mithilfe einiger Kletterkünste in das erste Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, schob sich unter dem halb heruntergelassenen Rollladen durch das offene Fenster und durchsuchte anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Schmuck im Gesamtwert von ungefähr 500 Euro flüchtete dieser schließlich.

Nur knapp 40 Minuten später konnte ein Mitteiler in der Schafhofstraße (10er-Hausnummern) einen Unbekannten beobachten, wie dieser sich auffällig im unmittelbaren Nahbereich eines Einfamilienhauses aufhielt. Scheinbar hatte der zwischen 25 und 30 Jahre alte Unbekannte enormes Interesse an den zum Lüften geöffneten Fenstern. Der Mann mit dunklen Haaren, welcher eine helle Jogginghose, einen grauen Kapuzenpulli und helle Sneaker trug, war gerade dabei, den Zaun zu übersteigen, als er plötzlich abbrach. Zeugen konnten noch beobachten, wie er im Anschluss einen schwarzen Wagen mit GN-Kennzeichen bestieg und davonfuhr. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen prüfen die Beamten des Fachkommissariats auch einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

4. Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Unfall auf der Landesstraße 3329 - Steinau an der Straße

(fg) Zwei Verletzte und ein Schaden von rund 25.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, auf der Landesstraße 3329 zutrug. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 53-Jähriger gemeinsam mit seiner 51-jährigen Beifahrerin auf der Landesstraße 3329 in einem Hyundai von Niederzell kommend in Fahrtrichtung Steinau an der Straße unterwegs. Ein 55-Jähriger befuhr in seinem Mercedes ebenfalls die Landesstraße, jedoch in entgegengesetzter Richtung, von der Autobahn 66 kommend in Fahrtrichtung Niederzell. Der Hyundai-Lenker beabsichtigte sodann im Einmündungsbereich nach links auf die L 3329 in Fahrtrichtung Steinau an der Straße einzufahren und übersah hierbei offenbar den Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Hyundai-Insassen kamen nach dem Zusammenprall zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 26.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell