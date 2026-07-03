Polizei Mettmann

POL-ME: Senior um hohe Geldsumme betrogen - 2607010

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Wülfrath (ots)

Ein 82-jähriger Senior aus Wülfrath ist am Mittwoch, 1. Juli 2026, von unbekannten Betrügerinnen oder Betrügern um eine hohe Geldsumme betrogen worden. Die Polizei ermittelt und nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, vor Betrugsmaschen jeglicher Art zu warnen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Der Senior bekam gegen 17 Uhr einen Anruf von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die angab, dass sein Online-Banking-Zugang gehackt worden sei. Der 82-Jährige hielt die Angaben der Frau für glaubhaft und ermöglichte ihr den Zugriff auf seinen Computer und somit auf seinen Bankzugang. Das Telefonat mit der Unbekannten zog sich über mehrere Stunden. Schließlich bemerkte der Wülfrather, dass auf mehreren Konten ein insgesamt mittlerer fünfstelliger Geldbetrag fehlte und erstattete richtigerweise Anzeige bei der Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Die Polizei nimmt den aktuellen Betrugsfall zum Anlass, um erneut zu warnen: Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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