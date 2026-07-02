Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bahnsignal beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Klingenthal (ots)

In der Nähe des Bahnhofs Zwotental haben Unbekannte ein Hauptsignal an der Bahnstrecke durch Steinwürfe beschädigt sowie einen Hektometerstein umgeworfen.

Der Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt, ebenso die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens.

Unmittelbare Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gab es dadurch nicht, die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Hinweise zu möglichen Verursachenden werden an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810 erbeten.

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