Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Supermarkt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Steinstraße;

Tatzeit: Zwischen 27.06.2026, 21.00 Uhr, und 28.06.2026, 15.25 Uhr;

Dreist und offenbar keineswegs darauf bedacht, sich weit vom Tatort zu entfernen, ist ein der Polizei bereits bekannter Tatverdächtiger nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Steinstraße in Gronau vorgegangen. Der Mann soll zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in einen Büroraum des Marktes eingedrungen sein und dort versucht haben, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Tatverdächtige vermutlich über den rückwärtigen Bereich des Geländes Zugang zum Dach des Gebäudes und gelangte von dort durch die Zwischendecke in den Büroraum. Im Inneren versuchte er, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte. Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbruch am Sonntagvormittag, nachdem er den Markt betreten hatte. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Tatortaufnahme trafen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er sich nach dem gescheiterten Aufbruchsversuch nicht vom Gelände entfernt. Vielmehr sprechen die bisherigen Erkenntnisse dafür, dass er sich dort verborgen hielt und beabsichtigte, den Tresor in der folgenden Nacht erneut anzugehen. Der Mann ist der Polizei bereits wegen gleichgelagerter Delikte bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

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