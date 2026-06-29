PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Supermarkt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Steinstraße;

Tatzeit: Zwischen 27.06.2026, 21.00 Uhr, und 28.06.2026, 15.25 Uhr;

Dreist und offenbar keineswegs darauf bedacht, sich weit vom Tatort zu entfernen, ist ein der Polizei bereits bekannter Tatverdächtiger nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Steinstraße in Gronau vorgegangen. Der Mann soll zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in einen Büroraum des Marktes eingedrungen sein und dort versucht haben, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Tatverdächtige vermutlich über den rückwärtigen Bereich des Geländes Zugang zum Dach des Gebäudes und gelangte von dort durch die Zwischendecke in den Büroraum. Im Inneren versuchte er, einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte. Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbruch am Sonntagvormittag, nachdem er den Markt betreten hatte. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Tatortaufnahme trafen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er sich nach dem gescheiterten Aufbruchsversuch nicht vom Gelände entfernt. Vielmehr sprechen die bisherigen Erkenntnisse dafür, dass er sich dort verborgen hielt und beabsichtigte, den Tresor in der folgenden Nacht erneut anzugehen. Der Mann ist der Polizei bereits wegen gleichgelagerter Delikte bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 14:51

    POL-BOR: Gescher/Heek/Legden - Planen aufgeschlitzt - Zeugen gesucht

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Rastplatz Holtwicker Mark / Legden, Rastplatz Bürener Esch / Heek, Rastplatz Averbeck; Tatzeit: zwischen 25.06.2026, 19:30 Uhr und 26.06.2026, 03:10 Uhr; Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag auf insgesamt drei Rastplätzen an der A 31 Ware aus mehreren Aufliegern zu entwenden. Die Unbekannten schlitzten auf dem ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 14:47

    POL-BOR: Vreden - Kupferkabelreste von Firmengelände entwendet

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Karl-Benz-Straße; Tatzeit: zwischen 27.06.2026, 10.00 Uhr, und 29.06.2026, 07.00 Uhr; Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Kupferkabelreste von einem Firmengelände an der Karl-Benz-Straße in Vreden entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen Zugang zu dem umzäunten Betriebsgelände. Dort entwendeten sie rund 100 ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 14:45

    POL-BOR: Gronau - Auseinandersetzung am Drilandsee - Mehrere Personen verletzt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Drilandsee (Brechter Weg); Tatzeit: 26.06.2026, 22.50 Uhr; Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist es am Freitagabend am Badestrand des Drilandsees gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren