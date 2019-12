Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bei Feuerwerk aus Tschechien ist Vorsicht geboten - Bundespolizei warnt erneut auch mit präventiver Plakataktion

Klingenthal (ots)

Kurz vor dem Jahreswechsel steigt wie in jedem Jahr die Zahl derer, die sich mit Feuerwerkskörpern aus dem benachbarten Tschechien für Silvester rüsten.

Die Bundespolizei steht diesem Einkaufstourismus grundsätzlich skeptisch gegenüber. Zwar herrscht in Europa freier Warenverkehr, der auch diese Artikel umfasst, die Feststellungen im Rahmen intensivierter Fahndungskontrollen führen jedoch regelmäßig zum Auffinden von Pyrotechnik, die so in Deutschland nicht in den Verkauf gebracht werden dürfte. Meist handelt es sich dabei um Feuerwerkskörper, die keine Prüfkennzeichnung aufweisen oder einer Kategorie angehören, welche hier professionellen Feuerwerkern mit nachgewiesener Fachkenntnis vorbehalten sind und die über eine behördliche Erlaubnis für den Umgang damit verfügen.

So fanden Einsatzkräfte am vergangenen Samstag bei der Kontrolle eines Pkw BMW in Klingenthal 44 Feuerwerkskörper, die der 45-jährige Beifahrer des Wagens aus dem Raum München in Tschechien erworben hatte, jedoch wegen der Kategorisierung der Gegenstände nicht besitzen durfte.

Solche und ähnliche Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz werden als Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zur Anzeige gebracht, die Gegenstände eingezogen und vernichtet. Entstehende Kosten werden dem Verursachenden auferlegt.

Die Bundespolizeiinspektion Klingenthal rät daher, sich vor einem Kauf genau zu informieren und im Zweifel davon Abstand zu nehmen. Aktuell warnt sie deshalb in ihrem Zuständigkeitsbereich auch erneut mittels einer Plakataktion an diesbezüglich stark frequentierten grenzüberschreitenden Straßenverbindungen wie in Johanngeorgenstadt und Klingenthal vor unbedachten Käufen.

