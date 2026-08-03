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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt Hundewelpen am Grenzübergang in Reitzenhain fest

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am vergangenen Freitag um 15:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine rumänische Staatsangehörige im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain.

In dem Fahrzeug der 48jährigen Frau befanden sich 7 Hundewelpen, für die sie keine gültigen Papiere vorlegen konnte. Nach eigenen Angaben sollten die Tiere nach Belgien gebracht werden.

Die Tiere befanden sich in Pappkartons ohne zureichende Belüftung, Wasser und Futter. Umgehend wurde das Veterinäramt verständigt. Eine Amtstierärztin kam vor Ort und die Tiere wurden in ein Tierheim verbracht.

Gegen die Frau wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-0
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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