Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen nach sexuellen Übergriffen im Zug von Hof nach Dresden

Zwickau/ Chemnitz (ots)

Am Dienstag, den 21. Juli 2026, gegen 19:50 Uhr belästigte ein 51jähriger stark alkoholisierter deutscher Mann Reisende im Regionalexpress von Hof nach Dresden.

Dabei sind auch zwei unbekannte Frauen (vermutlich asiatische Staatsangehörigkeit) angefasst worden. Eine Frau beobachtete diesen Vorfall und informierte den Triebfahrzeugführer, er verständigte umgehend die Bundespolizei.

Zwischenzeitlich verließen die beiden weiblichen asiatischen Reisenden den Zug an einer unbekannten Haltestelle.

Nach Ankunft des Regionalexpress am Chemnitzer Hauptbahnhof stellten Einsatzkräfte vom Chemnitzer Hauptbahnhof den Mann und verbrachten ihn zur Dienststelle. Ebenfalls erfolgte eine Befragung von Zeugen.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach Zeugen bzw. den Geschädigten, die am genannten Tag in der Bahn von Hof in Richtung Dresden unterwegs waren und den Vorfall beobachteten. Sie werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter 0371/4615-0 zu melden.

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