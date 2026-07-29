Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einsatzkräfte der Bundespolizei vollstrecken Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 32jährigen rumänischen Staats-angehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Urkundenfälschung. Die geforderte Geldstrafe von fast 3000 EUR konnte der Mann aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am gestrigen Tag um 01:00 Uhr wurde ein Grieche kontrolliert. Bei dem Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz offen. Der 59jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von über 90 EUR aufbringen und in das Bundesgebiet einreisen.

Bereits am Montag, den 27. Juli 2026, um 11:25 Uhr wurde ein Slowake einer Kontrolle unterzogen. Hier wurde eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Ansbach wegen schweren Bandendiebstahl festgestellt. Der 29jährige Mann muss noch eine Restfreiheitsstrafe von 21 Tagen verbüßen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell