PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einsatzkräfte der Bundespolizei vollstrecken Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 32jährigen rumänischen Staats-angehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Urkundenfälschung. Die geforderte Geldstrafe von fast 3000 EUR konnte der Mann aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am gestrigen Tag um 01:00 Uhr wurde ein Grieche kontrolliert. Bei dem Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz offen. Der 59jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von über 90 EUR aufbringen und in das Bundesgebiet einreisen.

Bereits am Montag, den 27. Juli 2026, um 11:25 Uhr wurde ein Slowake einer Kontrolle unterzogen. Hier wurde eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Ansbach wegen schweren Bandendiebstahl festgestellt. Der 29jährige Mann muss noch eine Restfreiheitsstrafe von 21 Tagen verbüßen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-0
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 10:43

    BPOLI C: Bundespolizei trifft Feststellungen am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Gestern um 17:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 25jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hagen wegen Körperverletzung zum Strafvollstreckungshaftbefehl. ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 11:19

    BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen nach sexuellen Übergriffen im Zug von Hof nach Dresden

    Zwickau/ Chemnitz (ots) - Am Dienstag, den 21. Juli 2026, gegen 19:50 Uhr belästigte ein 51jähriger stark alkoholisierter deutscher Mann Reisende im Regionalexpress von Hof nach Dresden. Dabei sind auch zwei unbekannte Frauen (vermutlich asiatische Staatsangehörigkeit) angefasst worden. Eine Frau beobachtete diesen Vorfall und informierte den Triebfahrzeugführer, ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:12

    BPOLI C: Mann bedroht Reisende im Zug von Leipzig nach Chemnitz

    Chemnitz (ots) - Am gestrigen Nachmittag um 14:40 Uhr bedrohte ein 42jähriger Deutscher verbal Reisende im Zug von Leipzig nach Chemnitz, in Burgstädt. Der Mann äußerte mehrere ehrenverletzende Worte, wie: "Ich bringe euch alle um"," ich mache euch den Kopf kaputt bis ihr blutet" und "er-schießen sollte man Euch" Diese beleidigenden Worte richteten sich hauptsächlich gegen homose-xuelle Personen und ausländische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren