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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Körperverletzung am Bahnhof Flöha - Korrektur

Flöha (ots)

Bitte beachten - es handelt sich bei dem Geschädigten um einen 27-jährigen Libanesen - wir berichteten von einer 27-Jährigen - Ich bitte den Fehler zu entschuldigen!

Am gestrigen Tag gegen 13:15 Uhr wurde das Bundespolizeipolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof telefonisch über eine Körperverletzung am Bahnhof Flöha informiert. Eine Streife begab sich unmittelbar zum Ereignisort.

Am Bahnsteig 1 konnte der Geschädigte, ein 27-jährige Libanese festgestellt werden. Er gab an im Personentunnel von einer männlichen Person angegriffen und getreten worden zu sein. Da der 27-Jährige über starke Schmerzen im Bauch klagte, wurde ein Rettungswagen angefordert. Währenddessen erschien am Bahnsteig 1 eine männliche Person, welche durch den Geschädigten als Täter identifiziert werden konnte. Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen irakischen Staatsangehörigen.

Der 27-Jährige wurde durch die Retter in ein Krankenhaus verbracht. Der 30-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ursache des Angriffs ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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