Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Hund bei 30 Grad im Auto zurückgelassen

Dresden (ots)

Am 04.08.2026 leitete die Bundespolizeiinspektion Dresden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Tierschutzgesetz gegen einen 53-jährigen Deutschen ein. Der Mann hatte am Dienstag (04.08.2026) bei Außentemperaturen von 30 Grad seinen Hund über einen längeren Zeitraum in seinem verschlossenen Auto gelassen.

Gegen 09:30 Uhr stellten Mitarbeiter der städtischen Polizeibehörde Dresden auf dem Gelände des Hauptbahnhofs Dresden, in einem verschlossenen schwarzen Auto, einen zurückgelassenen Hund fest. Aufgrund der hohen Außentemperaturen von bereits 30 Grad alarmierten die Mitarbeiter die Bundespolizei.

Die Streife stellte fest, dass das Fahrzeug in der vollen Sonne abgestellt worden war. Die Seitenscheiben im Fondbereich waren jeweils nur einen Spalt geöffnet, sodass keine Luftzirkulation entstehen konnte und der Pudelmischling bereits Anzeichen einer Dehydrierung zeigte.

Die Einsatzkräfte veranlassten einen Suchaufruf über die Lautsprecheranlage des Hauptbahnhofs.

Gegen 09:40 Uhr erschien der 53-jährige Mann und öffnete umgehend das Auto. Der Pudelmischling zeigte sich weiterhin verhalten und geschwächt.

Der Mann hatte die sommerlichen Bedingungen unterschätzt und die Aufsicht über den Hund kurzfristig übertragen bekommen, während er einen Termin wahrnehmen musste.

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