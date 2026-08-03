Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei verhaftet gesuchte Personen und stellt getarnten Elektroschocker sowie Drogen sicher

Dresden (ots)

Am vergangenen Wochenende sowie in der Nacht zum Montag verzeichnete die Bundespolizeiinspektion Dresden im Rahmen von Fahndungskontrollen am Hauptbahnhof Dresden, am Flughafen sowie in internationalen Fernzügen mehrere Ermittlungserfolge. Neben der Vollstreckung mehrerer Haftbefehle leiteten die Beamtinnen und Beamten diverse Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein.

Im Rahmen der Kontrollen im Einreisezug aus Prag überprüften die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden des Montags einen 38-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen versuchten Diebstahls vor. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.975 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten zudem ein Tütchen mit Amphetaminen. Er wurde in die JVA Dresden eingeliefert. Ein weiterer Festnahmeerfolg gelang am Hauptbahnhof: Ein 56-jähriger Pole konnte eine Geldstrafe von 210 Euro wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nicht begleichen und muss nun eine 7-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Am Flughafen Dresden stellten die Beamten zudem einen 41-jährigen Tschechen fest, der wegen besonders schweren Diebstahls gesucht wurde und mangels 1.880 Euro eine 47-tägige Haftstrafe antrat. Lediglich ein gesuchter 22-jähriger Deutscher entging der Haft wegen Bedrohung und Beleidigung, da eine Begleitperson seine Strafe vor Ort beglich.

Neben den Gesuchten stießen die Beamtinnen und Beamten auf verbotene Waffen und Betäubungsmittel. Am Hauptbahnhof Dresden kontrollierte die Streife am 31.07.2026 einen 19-jährigen Iraker, dem beim Aussteigen aus einem Zug aus Tschechien weiße Kugeln aus der Geldbörse fielen. Im Gepäck führte er eine Kaltgas-Waffe mit sich, für die der junge Mann keinen Waffenschein besaß. Gegen ihn wurde Anzeige wegen unerlaubten Führens einer Schusswaffe erstattet. In demselben internationalen Fernzug LE 232 kontrollierten die Einsatzkräfte zudem einen 50-jährigen Tschechen ohne Ausweisdokumente. Auf der Dienststelle wurden bei ihm ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker sowie Cannabis aufgefunden. Zudem führte der Mann Einbruchswerkzeuge wie Zangen und einen Bolzenschneider mit sich, welche präventiv sichergestellt wurden. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie das Konsumcannabisgesetz verantworten.

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