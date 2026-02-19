Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer_ Rettungshubschrauber im Einsatz

Hattingen (ots)

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am 18. Februar, gegen 12:00 Uhr auf der Eickener Straße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31- jähriger aus Velbert mit einem Motorrad der Marke Honda die Eickener Straße und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Krad. Dadurch stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Laut Zeugenaussagen trug er zu diesem Zeitpunkt keinen Helm, was zu einer Kopfverletzung führte. Warum er keinen Helm trug, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Ein anderes Fahrzeug war nicht am Verkehrsunfall beteiligt. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus flog. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Eickener Straße zeitweise gesperrt.

