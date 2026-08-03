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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit verbotenen Messern in die Grenzkontrolle

Zittau (ots)

31.07.2026 | 08:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 31. Juli 2026 bei Zittau einen Autofahrer gestoppt, der zwei unter das Waffengesetz fallende Messer dabeihatte. Gegen 08:00 Uhr war der 24-jährige Holländer mit seinem Nissan Qashqai auf der B 178n aus Polen kommend eingereist und hatte ein Messer mit einer 14 Zentimeter langen Klinge sowie ein Einhandmesser dabei. Diese führte er zugriffsbereit in Handschuhfach und Hosentasche mit sich. Beide Waffen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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