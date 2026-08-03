PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter musste hohe Geldstrafe zahlen

Lückendorf (ots)

01.08.2026 | 13:15 Uhr | Lückendorf

Im Rahmen der Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 1. August 2026 in Lückendorf einen um 13:15 Uhr aus Tschechien eingereisten Autofahrer, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der 41-jährige Tscheche war mit einem tschechischen PKW unterwegs und war 2025 wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 2.730,00 Euro zahlen konnte, entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:25

    BPOLI EBB: Biber legt Bahnstrecke lahm

    Ebersbach (ots) - 01.08.2026 | 12:15 Uhr | Ebersbach Am 1. August 2026 fiel ein durch Biberbiss gefällter Baum im Ebersbacher Waldgebiet Raumbusch auf die Gleise der Bahnstrecke Ebersbach - Löbau. Die Bundespolizei war aufgrund eines Bürgerhinweises ab 12:15 Uhr im Einsatz und sperrte den Bereich ab. Die Feuerwehr hat den umgestürzten Baum wieder entfernt. Da diese Nebenstrecke kaum befahren wird, wurde der ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:25

    BPOLI EBB: Drei unerlaubte Einreisen gestoppt

    Zittau (ots) - 31.07.2026 | 16:35 Uhr | Zittau 31.07.2026 | 19:20 Uhr | Zittau 02.08.2026 | 14:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Zittau im Rahmen der Grenzkontrollen drei illegal Eingereiste aus der Ukraine aufgegriffen. Am 31.07.2026 befand sich ein 19-jähriger Mann in einem Fernreisebus, mit dem er um 16:35 Uhr aus Polen eingereist war und neben seinem Reisepass aber kein Visum oder ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:25

    BPOLI EBB: Drei Autofahrer ohne Führerschein gestoppt

    Zittau + Neugersdorf (ots) - 31.07.2026 | 10:15 Uhr | Zittau 02.08.2026 | 14:40 Uhr | Zittau 03.08.2026 | 04:15 Uhr | Neugersdorf Die Bundespolizei nahm am vergangenen Wochenende im Rahmen der Grenzkontrollen im Raum Zittau zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die ihre Fahrzeuge ohne Führerschein bewegten, und zogen bei Neugersdorf einen Führerschein ein. Am 31. Juli 2026 war es auf der B 178n um 10:15 Uhr ein 41-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren