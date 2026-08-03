BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter musste hohe Geldstrafe zahlen

Zittau (ots) - 31.07.2026 | 16:35 Uhr | Zittau 31.07.2026 | 19:20 Uhr | Zittau 02.08.2026 | 14:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Zittau im Rahmen der Grenzkontrollen drei illegal Eingereiste aus der Ukraine aufgegriffen. Am 31.07.2026 befand sich ein 19-jähriger Mann in einem Fernreisebus, mit dem er um 16:35 Uhr aus Polen eingereist war und neben seinem Reisepass aber kein Visum oder ...

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