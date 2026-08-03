Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter musste hohe Geldstrafe zahlen
Lückendorf (ots)
01.08.2026 | 13:15 Uhr | Lückendorf
Im Rahmen der Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 1. August 2026 in Lückendorf einen um 13:15 Uhr aus Tschechien eingereisten Autofahrer, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der 41-jährige Tscheche war mit einem tschechischen PKW unterwegs und war 2025 wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 2.730,00 Euro zahlen konnte, entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen.
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