Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Biber legt Bahnstrecke lahm
Ebersbach (ots)
01.08.2026 | 12:15 Uhr | Ebersbach
Am 1. August 2026 fiel ein durch Biberbiss gefällter Baum im Ebersbacher Waldgebiet Raumbusch auf die Gleise der Bahnstrecke Ebersbach - Löbau. Die Bundespolizei war aufgrund eines Bürgerhinweises ab 12:15 Uhr im Einsatz und sperrte den Bereich ab. Die Feuerwehr hat den umgestürzten Baum wieder entfernt. Da diese Nebenstrecke kaum befahren wird, wurde der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt.
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