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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drei Autofahrer ohne Führerschein gestoppt

Zittau + Neugersdorf (ots)

31.07.2026 | 10:15 Uhr | Zittau
02.08.2026 | 14:40 Uhr | Zittau
03.08.2026 | 04:15 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei nahm am vergangenen Wochenende im Rahmen der Grenzkontrollen im Raum Zittau zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die ihre Fahrzeuge ohne Führerschein bewegten, und zogen bei Neugersdorf einen Führerschein ein.

Am 31. Juli 2026 war es auf der B 178n um 10:15 Uhr ein 41-jähriger Tscheche, der mit einem Skoda Octavia eingereist war und dessen Führerschein ungültig war. Am gleichen Grenzübergang reiste am 2. August 2026 um 14:40 Uhr ein 46 Jahre alter Pole mit einem Nissan Qashqai ein, obwohl er erst gar keinen Führerschein besitzt. Ein 29-jähriger deutscher Fahrer eines Transporters besaß zwar am 3. August 2026 während seiner Kontrolle in Großschönau einen Autoführerschein. Dieser musste aber aufgrund eines zwischenzeitlichen Verlusts des Dokumentes eingezogen werden. Ein Fahrverbot bestand nicht.

In zwei der drei Fälle wurden Strafanzeigen geschrieben und die Ermittlungen an die Landespolizei abgegeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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