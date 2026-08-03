Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Drei unerlaubte Einreisen gestoppt
Zittau (ots)
31.07.2026 | 16:35 Uhr | Zittau 31.07.2026 | 19:20 Uhr | Zittau 02.08.2026 | 14:10 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Zittau im Rahmen der Grenzkontrollen drei illegal Eingereiste aus der Ukraine aufgegriffen.
Am 31.07.2026 befand sich ein 19-jähriger Mann in einem Fernreisebus, mit dem er um 16:35 Uhr aus Polen eingereist war und neben seinem Reisepass aber kein Visum oder Aufenthaltstitel besitzt. Am gleichen Tag ist um 19:20 Uhr ein 25-jähriger Landsmann mit einem Ford Ram eingereist und besitzt ebenfalls nur einen Reisepass. Die Beamten stoppten am 2. August 2026 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 14:10 Uhr eine 25-jährige Ukrainerin, die mit einem Nissan PKW eingereist war und ebenso keinen Aufenthaltstitel besitzt.
Die drei Personen müssen sich wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten.
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