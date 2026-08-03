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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drei unerlaubte Einreisen gestoppt

Zittau (ots)

31.07.2026 | 16:35 Uhr | Zittau
31.07.2026 | 19:20 Uhr | Zittau
02.08.2026 | 14:10 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Zittau im Rahmen der Grenzkontrollen drei illegal Eingereiste aus der Ukraine aufgegriffen.

Am 31.07.2026 befand sich ein 19-jähriger Mann in einem Fernreisebus, mit dem er um 16:35 Uhr aus Polen eingereist war und neben seinem Reisepass aber kein Visum oder Aufenthaltstitel besitzt. Am gleichen Tag ist um 19:20 Uhr ein 25-jähriger Landsmann mit einem Ford Ram eingereist und besitzt ebenfalls nur einen Reisepass. Die Beamten stoppten am 2. August 2026 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 14:10 Uhr eine 25-jährige Ukrainerin, die mit einem Nissan PKW eingereist war und ebenso keinen Aufenthaltstitel besitzt.

Die drei Personen müssen sich wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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