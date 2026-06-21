Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Erneuter Sturmschaden

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Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 21. Juni 2026 um 17:24 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Straße Brömmenkamp alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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